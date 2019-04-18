桃園區中正路上的全聯福利中心玻璃遭震碎。(蔡依珍翻攝)

桃園區中正路上的全聯福利中心玻璃遭震碎。(蔡依珍翻攝)

花蓮縣秀林鄉下午13點發生規模6.1有感地震，桃園也達4級，桃園區中正路上的全聯福利中心，2樓玻璃也遭震碎，一整片灑到1樓出入口，所幸剛好樓下並無人車，沒有人員傷亡。

因給水廠和各加壓站機電異常，自來水公司也通報桃園區、蘆竹區和八德區全區停水，目前巡檢搶修中，預計晚間9點才會復水。

(中時 )