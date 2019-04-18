全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 14:132019/04/18 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園區中正路上的全聯福利中心玻璃遭震碎。(蔡依珍翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園區中正路上的全聯福利中心玻璃遭震碎。(蔡依珍翻攝) 桃園區中正路上的全聯福利中心玻璃遭震碎。(蔡依珍翻攝) 花蓮縣秀林鄉下午13點發生規模6.1有感地震，桃園也達4級，桃園區中正路上的全聯福利中心，2樓玻璃也遭震碎，一整片灑到1樓出入口，所幸剛好樓下並無人車，沒有人員傷亡。 因給水廠和各加壓站機電異常，自來水公司也通報桃園區、蘆竹區和八德區全區停水，目前巡檢搶修中，預計晚間9點才會復水。 (中時 ) #桃園 #停水 #園區 #蘆竹 #玻璃 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹北管線遷移工程 9個里21日停水8小時 14:022019/04/15 「蘆竹王陽明」猥褻警 網友全都怒 10:252019/04/16 蘆竹王陽明涉辱警 警將通知到案 12:132019/04/16 「蘆竹王陽明」對警老漢推車 葉毓蘭轟：告性騷 15:172019/04/16 桃市府攜手交大 打造健檢中心 04:102019/04/17 法在台協會主任紀博偉 偕14間法商來桃 13:162019/04/17 縣道167線拓寬朴子段 在地居民有異議 22:352019/04/17 橋頭科學園區 可創千億產值 04:092019/04/18 石虎家族＋歐米馬 陪逛花博到最後 04:102019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 14:092019/04/18 社會熱門新聞 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 - 社會 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。