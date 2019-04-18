花蓮》花蓮強震 亞泥水泥原料外露濃煙密佈

張祈／花蓮報導

今下午1時許花蓮大地震，震央最大為花蓮秀林鄉6.1淺層地震，亞洲水泥新城廠外頭濃煙密佈，周遭居民擔心是有毒物質，都跑離家中，亞泥回應，經確認為水泥原料灰塵揚起，機具皆無大礙。

亞泥指出，地震一搖立即啟動廠內、礦區巡視，目前礦區並未受到影響，目前拍照巡檢部落及區外邊坡製作紀錄，而民眾擔心的廠內濃煙，則因水泥廠熟成設備晃動，機具沒有外傳震垮，請外界不用擔心。

(中時 )