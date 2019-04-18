花蓮縣秀林鄉發生強震規模6.1，行政院長蘇貞昌第一時間指示成立中央災害應變中心，要求各部會立即進駐中央災害應變中心。

行政院長蘇貞昌下午14：10將至中央災害應變中心瞭解地震相關應變作為。

中央災害應變中心辦公室表示，持續與消防署及花蓮縣、南投縣、宜蘭縣、臺中市、新北市消防局聯繫，目前已啟動災情查報。

目前臺北捷運全線暫停行駛，災情持續查報中

(工商 )

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