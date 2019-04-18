花蓮強震 蘇揆指示成立應變中心 14:182019/04/18 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣秀林鄉發生強震規模6.1，行政院長蘇貞昌第一時間指示成立中央災害應變中心，要求各部會立即進駐中央災害應變中心。 行政院長蘇貞昌下午14：10將至中央災害應變中心瞭解地震相關應變作為。 中央災害應變中心辦公室表示，持續與消防署及花蓮縣、南投縣、宜蘭縣、臺中市、新北市消防局聯繫，目前已啟動災情查報。 目前臺北捷運全線暫停行駛，災情持續查報中 (工商 ) #應變中心 #中心 #中央災害應變中心 #中央 #災害應變中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 離譜!綠營透過蘇貞昌口中的恐怖份子跟大陸密談 12:322019/04/14 福衛7號14日太空中心出發 預計6月發射 13:102019/04/14 櫃買業績發表 2大壓軸上陣 04:102019/04/15 振維、達威 4/16起預收款券 18:242019/04/15 五股市民活動中心啟用 藍白貨櫃造型吸睛 12:162019/04/16 托嬰中心集體虐嬰 評鑑竟甲等 04:102019/04/17 里活動中心只蓋毛胚屋 市議員爭取充實設備 14:192019/04/17 基市借輪椅 短期需求借得到 04:102019/04/18 中市傳虐嬰 托嬰中心負責人及保母3人送辦 10:532019/04/18 花蓮強震 蘇揆指示中央災害應變中心成立 13:482019/04/18 生活熱門新聞 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 6.1強震！花蓮銅門震度7級 46年來最大震 - 生活 6.1強震 台北捷運已恢復行駛 - 生活 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 嚇慘！氣象局：一週內不排除5以上餘震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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