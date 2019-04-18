華盛頓首都目前在季後賽首輪以2勝1敗領先卡羅萊納颶風，4/19(五) 07:00在卡羅萊納PNC體育館進行的第四戰對於颶風有輸不得的壓力。NHL歷史上共有243支球隊陷入1勝3敗落後的困境，僅有24支球隊最終能逆轉贏得系列賽。此外，如果颶風輸掉第四戰，關門戰將回到首都主場，對於已在首都主場吞下4連敗的颶風將是更嚴峻的挑戰。究竟是拿下系列賽首勝的颶風能追平戰局還是首都會將颶風逼入絕境呢?

系列賽第一戰，首都在巴克斯卓(Nicklas Backstrom)及奧維琴根(Alex Ovechkin)的帶領下，第一節就以3比0遙遙領先颶風。颶風的防守雖然在第一節後回神，但颶風全場3次Power Play都無功而返，最終以2比4落敗。第二戰兩隊攻勢互有來往，颶風雖靠著史塔爾(Jordan Staal)在終場前三分鐘的進球將戰局逼進延長賽，但經驗老到的首都仍在延長賽先馳得點，以4比3收下系列賽第2勝。第三戰移師卡羅萊納，颶風攻守兩端的表現都力壓首都，不僅讓首都全場僅有18次射門機會，門將姆拉澤克(Petr Mrazek)更是一球未失，而前兩場表現黯淡的鋒線也靠著佛吉(Warren Foegele)與漢米爾頓(Dougie Hamilton)各攻進2球，帶領球隊以5比0搶下系列賽首勝。

首都雖然以2勝1敗領先，但整個系列賽在藍線的防守令人擔憂，尤其是後衛肯普尼(Michal Kempny)因傷確定無緣季後賽後，與上季奪冠的後防戰力已有明顯落差。颶風主力鋒線奧霍(Sebastian Aho)及特拉維倫(Teuvo Teravainen)本季在主場攻擊效率都優於客場，如果颶風能在進攻端持續帶給首都壓力，加上前三戰表現不俗的防守質量，相信颶風第四戰能在主場追平系列賽，推薦投注「不讓分主勝」。另一方面，兩隊本季在例行賽4場交手雖然僅有一場賽事開出「5.5大」，但隨著颶風例行賽尾聲加溫的攻擊手感與首都防守端不穩定的表現，系列賽前三戰已出現2場「5.5大」的賽事，第四戰估計仍會一場是兩隊藍線內都不設防的賽事，加碼推薦投注「5.5大」。

(中時電子報)