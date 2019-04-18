行政院長蘇貞昌今天聽取國發會「當前總體經濟情勢及未來展望」報告。國發會表示，主計總處預估今年經濟成長率2.27％，比去年稍為下滑，投資會成為未來經濟成長的主要力量，民間消費預期可平穩回溫，內需將是今年經濟成長主要動能來源。

蘇揆在聽取報告後指出，因應國際經濟潛在不確定性風險，內需將為推升我國經濟成長的主要動能，各部會應積極推動提升投資、消費的各項工作，包括加強推動歡迎台商回台投資行動方案、落實公共建設投資、危老重建及都市更新、社會住宅等，以及鼓勵節能低碳消費、促進國內旅遊等，以提振成長動能。

蘇揆也說，美中貿易摩擦、英國脫歐等國際政經紛擾不斷，使得全球經貿成長動能明顯轉弱。在此嚴峻的外在情勢下，國內經濟仍溫和成長，失業率降至18年新低，國人薪資也持續提升，顯示政府近3年來致力推動經濟轉型，強化內需導向的成長模式，已逐漸展現效果。

國發會則指出，受國際經濟成長動能減弱影響，今年我國經濟成長預估將較去年略為減緩，惟國內勞動市場仍保持穩定，國人薪資亦持續成長，整體經濟表現為「緩中求穩」，顯示政府近3年來致力推動經濟轉型，強化內需導向的成長模式，已逐漸展現抵禦國際經濟「逆風的效果」。

國發會表示，由於貿易保護主義仍存、英國脫歐前景未明，以及地緣政治等潛在風險，全球經濟與貿易動能走弱，不利以出口為導向的國家，也連帶影響我國出口表現。

(中時 )