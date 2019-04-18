陳姓零件工廠負責人前年11月8日，因疏於注意致廠區內堆放空間狹窄、起重機吊鉤未有防脫落裝置等缺失，大量模具傾倒致張姓員工活活被壓死，陳男坦承疏失、並主動賠償死者家屬315萬元，桃園地檢署予以緩起訴1年處分，另需向國庫支付2萬元。

66歲的陳姓男子在桃園經營的零件工廠，聘雇張姓男子擔任機器操作員，前年11月8日早上10點多在廠區內模具堆置區施作吊掛作業時，吊鉤突然鬆脫，層層堆疊的模具被撞翻，頓時往張男方向掉落，反應不及、無處可逃的張男慘遭重壓。

廠方緊急打119求援，但消防到場時就張男已經失去生命跡象，緊急拉出送醫急救，仍因全身多處骨折併發氣血胸，傷重不治，桃園地檢署檢察官相驗後，依涉嫌業務過失致死罪主動偵辦。

陳姓工廠負責人坦承疏於注意致廠區內堆放空間狹窄、起重機吊鉤未有防脫落裝置等缺失，事後並賠償死者家屬315萬元，桃檢認為陳男深表悔悟，事後未推卸責任坦然面對，張妻也願意原諒、不追究，對陳男予以緩起訴1年處分，緩起訴處分確定後6個月內向國庫支付2萬元。

(中時 )