NBA季後賽本周4/14激烈展開，東、西區八強按照例行賽排名捉對廝殺，今年首輪各個對戰組合實力十分接近，只要稍微疏忽或是輕敵必定會付出慘痛的代價，前天(4/16)勇士第二戰領先快艇高達31分最後被反超就是一個活生生的例子。以下就聯盟西區四個對戰組合做個分析以及預測，希望能對喜歡NBA和運彩的朋友們有所幫助。

金州勇士(1)VS洛杉磯快艇(8)

這是被外界認為首輪最沒有懸念的對戰組合，但兩屆最佳第六人威廉斯(Lou Williams)以及防守專家貝佛利(Patrick Beverley)兩人一攻一守撐起快艇不服輸的意志，讓勇士第二戰在主場顏面掃地，目前系列賽一比一平手來到快艇主場。勇士先發中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)的報銷對系列賽勝負影響不大，兩隊在實力上有一定差距，但快艇拚勁十足加上接下來擁有兩場的主場優勢，估計快艇可以再下一城，系列賽預測：勇士4勝2敗晉級。

丹佛金塊(2)VS聖安東尼奧馬刺(7)

全聯盟只有金塊、灰狼、獨行俠以及馬刺四隊主場與客場勝率相差超過30%，灰狼、獨行俠無緣季後賽，巧合的是剩下的金塊以及馬刺居然碰頭！金塊本季例行賽主場勝率82.9%聯盟最佳，客場勝率卻不到五成；馬刺主場勝率78.0%聯盟第三(僅次於金塊及公鹿)，客場勝率竟不足四成。能否保住主場是本系列賽的最大關鍵，如今擁有四個主場優勢的金塊已失其一，考量到馬刺總教練以及季後賽經驗更佳，系列賽預測：馬刺4勝2敗晉級。

波特蘭拓荒者(3)VS奧克拉荷馬雷霆(6)

喜歡用籃板優勢以及慓悍禁區輾壓致勝的雷霆本季季後賽碰了個大釘子，因為其對手是聯盟少數內線強硬程度能與之抗衡的拓荒者，系列賽前兩戰雷霆不但禁區討不到便宜，原本不擅長的三分外線更是荒腔走板，兩戰三分命中率分別為15.2%和17.9%。雷霆如今系列賽以零比二落後，在威少(Russell Westbrook)表現低迷與喬治(Paul George)肩傷兩大隱憂雙重夾擊之下，回到主場也很難翻轉局勢，系列賽預測拓荒者4勝1敗晉級。

休士頓火箭(4)VS猶他爵士(5)

火箭從明星賽後即維持高檔狀態以聯盟最佳的八成勝率闖入季後賽大門，只要火箭不受傷兵困擾，西區恐怕只有勇士能與之爭鋒。爵士本季在二年級王牌米契爾(Donovan Mitchell)的帶領之下表現亮眼，但論戰力實在難以與火箭一搏，爵士失誤過多的弱點在火箭緊迫防守之下崩盤，無法限制火箭哈登(James Harden)發動攻勢則系列賽恐怕很難贏超過兩場，系列賽預測火箭4勝1敗晉級。

(中時電子報)