文化基金會董事長、台北影視音學校校長小野去年擔任台北市長柯文哲的競選總幹事，他18日出席教育委員會第二次會議，有議員詢問柯文哲若參選2020，小野是否有意再出馬擔任競選總幹事，小野聞言先是一嘆，接著表示，「其實我滿想遠離他的，擔任柯文哲競選總幹事期間備受外界羞辱，受了很多委屈」，強調會重新當回一個文化人，不會再幫忙輔選。

台北市議會教育委員會上午進行文化局工作報告，小野選後回鍋遭議員砲轟文化人服務政治，市議員王鴻薇質疑，小野身為文化基金會董事長、台北影視音實驗教育機構校長，應該服務文化界而不是政治界，結果柯文哲一招手就去當競選總幹事，選完竟然又回來文基會、影視音學校工作。

王鴻薇指出，影視音學校雖然是實驗性學校，但仍屬於教育機制，從來沒有一個校長去當候選人的總幹事去輔選，且小野還不只輔選柯文哲，連高雄市的候選人陳其邁也一併輔選。由此可見，柯的人事布局踐踏專業和中立性，小野愛輔選就輔選，不輔選就回鍋文基會，披著文化外衣做這些事，實在離譜。

另外，秦慧珠則問小野，若柯文哲參選2020，會不會再去擔任競選總幹事？小野說不會，且柯選總統不關他的事，他早已經不是柯的核心幕僚，兩人也很久沒見面了。

小野說，上一次意外答應柯去當總幹事，只是基於兩人的師生情誼，但柯非常後悔找他去，是柯發現讓他受了很多委屈，選舉中被大家丟石頭、任意羞辱。小野強調，他仍是一個文化人，只是比較想從事政治事務，「選後柯文哲寫了很多信向我道歉，當時他不知道我會變成一個標的，被大家攻擊」。

至於外界質疑他辭職後又回鍋，小野解釋，其實他當基金會董事長，一毛錢都沒有拿，之所以回來當基金會董事長，是柯叫他來，「我是志工」，但他不會再回來（當總幹事） 再受辱，選舉完繼續被大家隨意羞辱，重申不會再幫忙輔選。

議員秦慧珠還問小野，「柯文哲找你當競選總幹事是他識人不明？」小野打趣說，覺得柯完全找對了，秦追問原因，小野則笑稱，最後柯贏了，「所以找我找對了」。

(中時 )