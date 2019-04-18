花蓮高農職校木工教學工廠滿溢木頭香，是學生們快樂的實習園地。（范振和攝）

花蓮高農森林科學生練習鋸切木材。（范振和攝）

花蓮高農森林科主任謝仁壽（右）指導學生鋸切木材技巧。（范振和攝）

「全國高職學校中，只有四所設有森森科，而國立花蓮高農職校是其中一所。」花農校長梁宇承強調，森林科已被教育部列為不可廢除的產業特殊稀有類科，學生們也因能修繕公物，找回自信。

梁宇承說，儘管森林中的木材在政府統計經濟的交易數字產值上，遠不如其他的水稻、毛豬、花卉農產品等，但可別忘了全台面積森林占了2分之1以上，森林捍衛水源土壤及製造新鮮空氣，維持國民基本生活所需與健康的價值。

以往保育團體撻伐林務機關是伐木凶手，森林教學避而不談伐木造材，而全台高職木工科也因木工勞力漸被機器取代，或木工產業轉向國外而逐漸轉型，國中教學也因工藝非升學考科，校方擔心學生操作受傷，放棄了動手實作的工藝課，以致木工人才發生斷層。

有鑑於此，花農森林科配合政府政策，大量使用國產造林木材進行教學，也協助林務機關推廣國產木材，此外，山坡陡峭的東部每逢夏季風災後易造成漂流木，校方能從海岸漂流木中尋找非列管的可用之才加以利用，這也是森林科在木材鑑別教學與利用上的獨特之處。

森林科主任謝仁壽說，學生在木工課程中，從基本的木材認識、丈量與讀尺、到鋸切木材，從認識家具結構、製作家具到伐木造材、室內裝潢，學生們在滿是木頭香的木工教學工廠，認真學習，快樂得不得了。

其他科系或老師如要訂製家具，或修復壞掉桌椅，森林科學生們都有服務的機會，老師原本擔心學生拿到鐵鎚等工具會搞破壞，沒想到反而因接觸木工課程，改變了個性，讓家長大感欣慰。

值得一提的是，校方將木土教學工廠逐步升級成為符合勞動部家具木工、裝潢木工的乙、丙級檢定考場，也陸續對外開設木工推廣課程，包括木工車床班、木工電烙班、木器彩繪班等，不一而足，充分發揮社會教育功能。

(中時 )