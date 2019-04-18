歐洲冠軍聯賽歷史上當然不乏黑馬，但能夠讓球迷印象深刻的球隊，上一次恐怕已經是2003-04賽季的葡萄牙名門波圖。從1996至2018這23年間，只有11支球隊贏得歐冠，皇馬包辦7次；巴薩4次；曼聯、米蘭和拜仁各2次；尤文圖斯、多特蒙德、波圖、利物浦、國米和切爾西各1次。

眼尖的球迷必定發現，除了波圖以外，22次冠軍的得主都來自西英德義這四大聯賽。當年的波圖是神奇教練穆里尼奧(José Mourinho)旋風席捲歐洲的起點，陣中更有球王級的中場名將德科(Deco)壓陣，不過當時的國際足壇並非如今日比較誰更有錢的軍備競賽。波圖16強淘汰曼聯驚天動地，但其他強豪如尤文、皇馬與米蘭也都未能打進4強，波圖在8強至決賽的對手分別是里昂、拉科魯尼亞和摩納哥，黑馬強運也是因素之一。

今年的黑馬一致公認當屬阿賈克斯，16強淘汰近5年4次奪冠的衛冕者皇家馬德里、8強再擊敗近4年兩次打進決賽，還從皇馬簽下歐冠史上最強前鋒C羅納度的尤文圖斯。這兩輪比賽阿賈克斯都未能在主場第一回合贏球，卻連續在第二回合發威，成為史上首支在同一賽季作客擊敗皇馬與尤文的球隊，昂首挺進4強。前面等著他們的還有熱刺(4強)和巴塞隆納對利物浦的勝方(決賽)，如果一黑到底，史上最強殆無疑義。

荷蘭足球近年沒落，上一次有球隊打進歐冠4強已是04-05賽季的恩荷芬，阿賈克斯此時崛起，正好趕上荷蘭足球復甦的契機，原因至少有以下三點：

1.重視青訓：阿賈克斯的青訓向來被譽為世界最佳，孕育球星如恆河沙數，而近年正好湧現一批天才橫溢的好手，像中後衛隊長德里赫特(Matthijs de Ligt)、已被巴薩高價挖角的防守中場法蘭基德榮(Frenkie de Jong)、中場組織者范德貝克(Donny van de Beek)等。這批年輕球員的素質難得一見，他們的出現對國家隊也是及時雨，在連續缺席2016歐洲國家盃和2018世界盃後，荷蘭在去年的歐洲國家聯賽已展現新氣象，力壓法國和德甲闖入4強。

2.教練哲學：49歲的總教練滕哈格(Erik ten Hag)在2017年底接掌阿賈克斯之前，曾帶領中型球隊烏特勒支由前一賽季11名跳升至第5名，並且打進荷蘭盃決賽。可見此前(13-15賽季)擔任拜仁慕尼黑二隊總教練時，跟一線隊主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)學了不少。滕哈格就直言他的風格與瓜迪奧拉相似，都是以快速的傳球組織，並以緊迫防守製造進攻的空間，球員配合有默契，進攻流暢有效率，都是能夠逆轉淘汰皇馬與尤文的關鍵。

3.轉會眼光：阿賈克斯重視青訓，但仍不忘在轉會市場引入高水平的好手，像2016年從純特加盟的摩洛哥國腳齊耶什(Hakim Ziyech)，他是連續4季的荷甲助攻王，本季也保持領先，另外還有15球進帳，是加盟3年來最高的紀錄；去年6月從南安普敦加盟的塞爾維亞國腳塔迪奇(Dušan Tadić)，當年效力純特時也拿過助攻王，而本季更是在進攻上大爆發，荷甲22球生涯新高，歐冠也有6球進帳，對皇馬的第二回合表現技驚四座；另外從曼聯回購的後衛布林德(Daley Blind)、35歲的前荷甲和德甲進球王亨特拉爾(Klaas-Jan Huntelaar)都表現回春。

阿賈克斯上一次奪冠已是1995年，當年陣中猛將如雲，但往後幾年陸續遭到挖角，元氣大傷。今年難得重現榮光，很可能是最有機會贏得歐冠的一年，因為誰都無法保證，目前的黃金陣容下賽季又會流失多少。

(中時電子報)