質詢遇地震 官員只驚呼「沒人落跑」 16:082019/04/18 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 市議員舒翠玲（左）質詢時遇到地震。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 市議員楊家俍（右）說官員遇地震沒人落跑，只能說「盡忠職守」。（甘嘉雯攝） 花蓮縣秀林鄉18日發生規模6.1有感地震，桃園地區也相當有感，桃園市議會正進行教育局工作報告，市議員舒翠玲質詢到一半，整個議事堂天搖地晃，議事還因此中斷30秒，不過現場並沒有人往外跑，官員與議員都坐在位置上「臨危不亂」。 「有誰收到國家級警報的簡訊？6.1地震，大家驚呼卻都沒往外跑！」市議員楊家俍說，防災意識大家都有，但真正地震時，怎都沒人往外跑？只能說，「盡忠職守」。 (中時 ) #地震 #有感 #市議員 #官員 #驚呼 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜延遲早餐會 密會洛杉磯市議員保羅·科瑞茲 09:282019/04/15 扁家財富大爆發 游淑慧譏致中健忘 18:422019/04/15 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 學姊上政論節目 市議員要求通告費應繳庫 14:542019/04/16 市議員批願景館看不到願景 市府：將煥然一新勿妄下批判 15:452019/04/16 里活動中心只蓋毛胚屋 市議員爭取充實設備 14:192019/04/17 大安納骨塔年久失修 市議員關心修繕進度 16:522019/04/17 台中市議會因地震震裂一塊 市價10萬元玻璃 14:532019/04/18 超有感地震 立法院牆角掉一塊 15:182019/04/18 郭選總統 議員徐巧芯4點精闢分析！ 15:372019/04/18 政治熱門新聞 謠傳韓國瑜逼吳敦義徵召 杜紫宸道歉 - 政治 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 郭選總統 議員徐巧芯4點精闢分析！ - 政治 郭參戰！宅神秒輸千份雞排 竟遭打槍 - 政治 回應郭參選 周錫瑋兩句話批評！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。