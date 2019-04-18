市議員楊家俍（右）說官員遇地震沒人落跑，只能說「盡忠職守」。（甘嘉雯攝）

花蓮縣秀林鄉18日發生規模6.1有感地震，桃園地區也相當有感，桃園市議會正進行教育局工作報告，市議員舒翠玲質詢到一半，整個議事堂天搖地晃，議事還因此中斷30秒，不過現場並沒有人往外跑，官員與議員都坐在位置上「臨危不亂」。

「有誰收到國家級警報的簡訊？6.1地震，大家驚呼卻都沒往外跑！」市議員楊家俍說，防災意識大家都有，但真正地震時，怎都沒人往外跑？只能說，「盡忠職守」。

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