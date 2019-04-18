桃園市舉辦彩色海芋季吸引民眾前往賞花，一對老夫婦17日晚間向中壢警方尋求協助，老先生表示參觀完海芋季要返程，因對附近環境陌生找不到原先停車處所，加上老婦人不良於行，天色漸暗內心焦急，幸好警方及時出動線上警網協尋，最後順利找到車輛，讓老夫婦出遊海竽季寫下完美的結尾。

中壢警分局青埔派出所副所長葉振鍊、警員徐聖評17日晚間，擔任桃園市政府彩色海芋季聖德路與月桃路口交管制哨時，接獲一對7旬陳姓老夫婦尋求協助。據70歲陳老先生稱，因對附近環境陌生遺忘車輛停放處所，而71歲陳老婦人行動不便，加上自己已用盡體力，實在毫無辦法希望警方能代為協尋其車輛。

副所長葉振鍊獲報後安撫陳老夫婦情緒，並以無線電通報線上巡邏同仁請求支援協尋車輛，且將活動會場範圍劃定多個責任分區同步進行搜索；惟搜索後依然毫無斬獲，正當警方考慮往失竊方向追查時，於20時終於接獲消息找到車輛。

尋獲車輛警員徐聖評表示，原先於活動會場之公共停車場搜尋許久未果，故設想是否陳老夫婦可能停於私人停車場或道路上，果不其然於大園區和平西路上尋獲陳老夫婦停放之自小客車。

陳老先生接獲尋回車輛消息相當高興，並表示由於妻子一直想參加桃園市政府彩色海芋季，故今日以輪椅帶愛妻漫步欣賞海芋花，感謝警方相助，才得以平安回家。

(中時 )