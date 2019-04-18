民進黨內嘉義市立委初選全民調將於22日至26日進行，現任立委李俊俋、市議員王美惠、前市議員黃盈智、黨員林柏妗等4人都喊出「請市民唯一支持」，激戰廝殺之際，泛綠陣營殺出程咬金，台聯黨市議員蔡永泉18日宣布參選立委。

李俊俋、王美惠、黃盈智、林柏妗4人參加民進黨內立委初選，協調不成，中央黨部訂於22日至26日進行全民調，4人利用掛街頭大看板、廣告宣傳車、社群網站、參加活動跑攤，積極拜票。

李俊俋主打「嘉義價值」的競選主軸，王美惠訴求「爭取一個能讓嘉義更好的機會」，黃盈智強調「世代接力」，林柏妗高喊「換年輕人做做看、改變傳統、改變風氣」，但4人都疾呼「接到民調電話請唯一支持」，初選打得火熱。

蔡永泉宣布參選立委，他認為雖然民進黨是友黨，但他的能量已成熟，當議員多年已打好基礎，各方面條件都具備，是參選立委的最佳時機。但力拚民進黨初選的李、黃、王認為蔡永泉參選，對泛綠選情有隱憂。

李俊俋說，泛綠人士參選對明年大選一定有影響，但藍營也未必只有一人參選，民主社會任何人參選都是正常，但參選的人「內容是什麼」要可受公評，這次選舉很奇怪，很多人想參選，卻不知其對國家定位、政策的論述是什麼？挑戰者應該要提出政見內容。

王美惠說，祝福他，但明年大選泛綠陣營的票源恐分散，泛綠理念相合，應共同推出適當人選才好。黃盈智說，歡迎，對泛綠明年大選有影響。

(中時 )