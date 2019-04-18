花蓮震央天花板掉一半 居民：沒遇過這麼大 14:332019/04/18 中時 張祈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 位於震央上的薛姓民眾家中車庫天花板掉落一半。（張祈翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 廚房、客廳也有零星天花板、輕鋼架掉落。（張祈翻攝） 全台有感大地震，為在震央上的銅門村更有7級震度，一間民宅天花板幾乎掉一半，收藏的水鹿模型從2公尺高掉落，49歲薛姓屋主說，沒遇到這麼大的地震，感覺家都要垮了。 薛姓屋主說，地震當時正在後方菜園除草，地震後先是聽到落石轟隆聲，又聽到大片剝落聲，以為是家後方的山，拔腿往馬路衝，震後回到家中發現車庫一半天花板、輕鋼架掉落，家中客廳、廚房也都有災情，大嘆人沒事就好。 除了民宅小災情不斷，銅門村也出現山壁大規模落石，但不影響道路，警消指出，目前部落、道路並未傳出災情。 (中時 ) #民宅 #天花板 #災情 #地震 #花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 你累了嗎﹖花蓮站前「大師兄」舉重公仔斷腳仆街 17:132019/04/14 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 前縣長傅崐萁將出獄 多人計畫接風 15:492019/04/16 天有不測風雲 投保天災險降風險 04:102019/04/17 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 13:272019/04/18 花蓮強震 台8線全線封路 台鐵宜蘭=花蓮鳳林停駛 13:542019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 14:092019/04/18 花蓮》花蓮強震 亞泥水泥原料外露濃煙密佈 14:112019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 意外 - 中時 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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