廚房、客廳也有零星天花板、輕鋼架掉落。（張祈翻攝）

全台有感大地震，為在震央上的銅門村更有7級震度，一間民宅天花板幾乎掉一半，收藏的水鹿模型從2公尺高掉落，49歲薛姓屋主說，沒遇到這麼大的地震，感覺家都要垮了。

薛姓屋主說，地震當時正在後方菜園除草，地震後先是聽到落石轟隆聲，又聽到大片剝落聲，以為是家後方的山，拔腿往馬路衝，震後回到家中發現車庫一半天花板、輕鋼架掉落，家中客廳、廚房也都有災情，大嘆人沒事就好。

除了民宅小災情不斷，銅門村也出現山壁大規模落石，但不影響道路，警消指出，目前部落、道路並未傳出災情。

(中時 )