巫啟賢女兒捨紐約大學 考上伯克利樂當王力宏學妹 14:332019/04/18 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 巫啟賢女兒捨紐約大學考取伯克利音樂學院。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在台擁有永久居留權的馬來西亞歌手巫啟賢自曝女兒放棄紐約大學獎學金，考上音樂專業知名的美國波士頓伯克利音樂學院，樂當王力宏學妹。 巫啟賢在微博宣布女兒巫詠歡考上美國伯克利音樂學院，甚至放棄紐約大學的獎學金，而一心一意要去伯克利進修表演跟作曲，巫啟賢也寫下希望女兒能好好學習，並體驗異地人生。 伯克利音樂學院也造就許多演藝圈名人，王力宏、伍思凱、南韓歌手PSY、前SJM團員劉憲華、王詩安、吳卓源、蜜雪薇琪的蜜雪、吳宗憲兒子鹿希派、歐陽娜娜、王源等。 (中時電子報) #音樂 #伯克利 #王力宏 #巫啟賢 #歐陽娜娜 也許您會感興趣 推薦閱讀 用指尖傳遞華麗律動 鋼琴家顏華容與巴赫共舞 04:452019/04/14 韓冰大秀性感照！王世堅又害羞了 17:032019/04/14 釋小龍父開武校 驚傳6歲女學童疑遭毆身亡 14:302019/04/15 世新公廣結合傳播專業 畢展《異識流》為世代發聲 16:112019/04/15 來聽普雷特涅夫 他的琴音洗盡鉛華 20:322019/04/15 放眼亞洲 NSO國家交響樂團展開赴日巡演 20:532019/04/15 劇場人才照過來！大邱國際音樂劇節參訪團學新知 05:212019/04/17 世新芒果學姊精彩分享 學弟妹不怕實習「五夠芒」 17:072019/04/17 重現經典莎劇《威尼斯商人》台藝大戲劇絢麗演出 17:252019/04/17 一銀歡慶120周年慶 連辦4場音樂會回饋客戶 04:092019/04/18 娛樂熱門新聞 郭董表態選總統 她點出若當選恐裁掉這兩項 - 娛樂 許志安激戰黃心穎又有影片流出 網狠酸：安心上床 - 娛樂 傻眼！花蓮強震 蔡依林PO照「金曲獎座斷了」 - 娛樂 郭董選總統 劉家昌挺韓反批：好噁心 - 娛樂 鄭秀文IG發聲原諒許志安 「人誰無過」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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