在台擁有永久居留權的馬來西亞歌手巫啟賢自曝女兒放棄紐約大學獎學金，考上音樂專業知名的美國波士頓伯克利音樂學院，樂當王力宏學妹。

巫啟賢在微博宣布女兒巫詠歡考上美國伯克利音樂學院，甚至放棄紐約大學的獎學金，而一心一意要去伯克利進修表演跟作曲，巫啟賢也寫下希望女兒能好好學習，並體驗異地人生。

伯克利音樂學院也造就許多演藝圈名人，王力宏、伍思凱、南韓歌手PSY、前SJM團員劉憲華、王詩安、吳卓源、蜜雪薇琪的蜜雪、吳宗憲兒子鹿希派、歐陽娜娜、王源等。

(中時電子報)