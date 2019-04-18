蘇揆肯定侯友宜鐵腕拆無照旅館 14:322019/04/18 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北板橋區的傑妮精品旅館因無照經營，且接連5次遭警方查獲辦毒趴等，新北市長侯友宜昨率隊強制拆除，行政院長蘇貞昌上午在院會中特別鼓勵新北市，也要求各機關繼續落實特種營業場所反毒防制工作。 蘇揆說，他接到報告，看到新北市長侯友宜帶隊，就違章的旅館販毒予以斷水、斷電以及拆除，這種做法很值得鼓勵；另外，他也看到各機關防毒、反毒、肅清毒販等的作為，包括在內政部警政署及法務部調查局、國防部憲兵隊及海巡署等各相關部會努力下，非常有成就，而海委會將毒品阻絕境外也都看到成績。 (中時 ) #蘇貞昌 #侯友宜 #反毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜扮叫賣哥 大推珠蔥丼 04:102019/04/14 離譜!綠營透過蘇貞昌口中的恐怖份子跟大陸密談 12:322019/04/14 徵召韓國瑜選總統 侯友宜：讓最好的人選出來 14:282019/04/14 侯友宜壓軸 花博六都首長大滿貫 04:102019/04/15 屠殺公股行庫，蘇貞昌圖什麼？ 04:102019/04/15 新北產業投資誓師 侯友宜：所有廠商都是我兄弟 11:252019/04/15 蘇貞昌硬拗假新聞 江啟臣揭真相狂打臉 11:352019/04/15 李毅讓蘇貞昌像撿到原子彈 羅智強：在演什麼？ 16:292019/04/15 彰北交流 侯友宜攜王惠美搭淡海輕軌 17:332019/04/15 議員逼表態支持朱還郭 侯友宜：為新北做事的人就支持 16:312019/04/17 政治熱門新聞 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 郭參戰！宅神秒輸千份雞排 竟遭打槍 - 政治 郭選總統 議員徐巧芯4點精闢分析！ - 政治 回應郭參選 周錫瑋兩句話批評！ - 政治 郭台銘參選 港媒竟這樣預測韓流風向？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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