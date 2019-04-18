新北板橋區的傑妮精品旅館因無照經營，且接連5次遭警方查獲辦毒趴等，新北市長侯友宜昨率隊強制拆除，行政院長蘇貞昌上午在院會中特別鼓勵新北市，也要求各機關繼續落實特種營業場所反毒防制工作。

蘇揆說，他接到報告，看到新北市長侯友宜帶隊，就違章的旅館販毒予以斷水、斷電以及拆除，這種做法很值得鼓勵；另外，他也看到各機關防毒、反毒、肅清毒販等的作為，包括在內政部警政署及法務部調查局、國防部憲兵隊及海巡署等各相關部會努力下，非常有成就，而海委會將毒品阻絕境外也都看到成績。

(中時 )