高雄市長韓國瑜結束訪美行程，今清晨6點多返台。現場大批熱情韓粉接機並高喊選總統，民眾太過熱情導致推擠，讓韓市長在擔心佳芬姊安危下，大聲高喊「統統不要動」，才順利離開。

昨天鴻海董事長郭台銘表態要參加國民黨初選，表明拒絕徵召。讓國民黨內總統初選還是徵召的氣氛又詭譎了起來!

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(中時電子報)