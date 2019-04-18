大政治大爆卦-無色覺醒》不參加初選 韓參選2020只能徵召 14:342019/04/18 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜結束訪美行程，今清晨6點多返台。現場大批熱情韓粉接機並高喊選總統，民眾太過熱情導致推擠，讓韓市長在擔心佳芬姊安危下，大聲高喊「統統不要動」，才順利離開。 昨天鴻海董事長郭台銘表態要參加國民黨初選，表明拒絕徵召。讓國民黨內總統初選還是徵召的氣氛又詭譎了起來! 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #徵召 也許您會感興趣 推薦閱讀 王金平神比喻選總統像打球 霸氣理由卻遭網友打臉 00:042019/04/15 領50年黨員榮譽狀 郭台銘表態願參加黨初選「絕不接受徵召」 16:292019/04/17 韓粉急 湧國民黨中央喊：徵召韓國瑜選總統 08:562019/04/18 郭董表態選總統 她點出若當選恐裁掉這兩項 10:062019/04/18 郭台銘選總統，劉家昌批：投機 10:282019/04/18 郭台銘選總統 鄭文燦：像連續劇 10:562019/04/18 《盤中解析》郭董選總統續發酵，台股獨強 11:252019/04/18 《其他電子》外資說選總統無礙專業營運，鴻海衝97.2元 12:332019/04/18 郭董選總統 劉家昌挺韓反批：好噁心 13:422019/04/18 郭台銘選總統 陸官媒表態了 13:472019/04/18 政治熱門新聞 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 郭參戰！宅神秒輸千份雞排 竟遭打槍 - 政治 郭選總統 議員徐巧芯4點精闢分析！ - 新聞 回應郭參選 周錫瑋兩句話批評！ - 政治 郭台銘參選 港媒竟這樣預測韓流風向？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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