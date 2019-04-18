美國職棒開季不久，不少分區呈現列強共榮的激烈競爭態勢。今年兩聯盟的的西區球隊表現搶眼，目前共有五支球隊勝場數已經破10，其中尤以美聯西區有四隊勝率在五成以上更是兇悍！本週末台灣運彩單場場中恰巧精選同區四支球隊的正面交鋒，就由達人報牌來帶進帶出贏一把！

美西球隊近況

週末的兩個美西對戰組合分別是：週五(4/19)到下週一(4/22)的西雅圖水手對洛杉磯天使四連戰，以及週六(4/20)到下週一(4/22)的太空人對遊騎兵三連戰。水手對天使的系列賽前三戰開售兩場單場與一場場中投注，因此我們挑來當作主支；同時也會在文末簡單提及太空人對遊騎兵的投注策略。

兩個系列賽的推估先發投手分如表列：首戰(4/19)由「國王」赫南德茲遇上潘拿，兩人本季自責分率現階段尚稱穩健，在雙方主客場戰績都優情況下，「不讓分」適合押氣勢較強的客隊水手。

系列賽推估先發輪值

次役(4/20)水手先發岡薩雷茲本季強勢演出，4勝0敗外加3.19的絕佳自責分率，對手史拉頓的0勝1敗、5.54自責分率明顯落後一截，因此續買客隊水手「不讓分」勝出極為合理。第三戰(4/21)水手由日籍新人菊池雄星掛帥，對他來說挑戰客場算是考驗，加上天使必定不想輸球希望戰績維持緊咬，此戰改押天使在主場「讓分」獲勝。

對戰最終一場比賽在週一(4/22)凌晨進行，預定的先發組合適合拚「小分」！水手李克和天使巴瑞亞本季均尚未吞敗，從天使本週大幅調動先發輪值就是想改善失分過多問題的思維來考慮，可以玩小試試手氣。

至於太空人的客場之旅，強力推薦三戰都押客隊「不讓分」勝，因為遊騎兵與太容人排定的輪值投手投球內容穩定性實在差異太大，就太空人想坐穩分區第一的想法來看，力拚客場橫掃不無可能。

(中時電子報)