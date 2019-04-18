花蓮縣今下午13時1分發生規模6.1地震，台北市震度達到4級，劇烈搖晃令人有感，北市長安東路二段一棟大樓傳出傾斜，目前已經完成大樓內人員疏散，建管處已聯絡台北市建築公會派建築師到場勘查，釐清是否有釐清及安全疑慮。

據住戶透露，該棟大樓約4、5樓原本與隔壁棟大樓就有縫隙，經過今日地牛翻身後，縫隙變小，不太正常，很擔心影響建築結構。

建管處表示，現場已經拉起封鎖線，待建築師現勘確認後，若有安全疑慮需要修繕會協助住戶辦理。

(中時 )