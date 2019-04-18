花蓮強震 北市長安東路大樓傳傾斜疏散百人 15:042019/04/18 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣今下午13時1分發生規模6.1地震，台北市震度達到4級，劇烈搖晃令人有感，北市長安東路二段一棟大樓傳出傾斜，目前已經完成大樓內人員疏散，建管處已聯絡台北市建築公會派建築師到場勘查，釐清是否有釐清及安全疑慮。 據住戶透露，該棟大樓約4、5樓原本與隔壁棟大樓就有縫隙，經過今日地牛翻身後，縫隙變小，不太正常，很擔心影響建築結構。 建管處表示，現場已經拉起封鎖線，待建築師現勘確認後，若有安全疑慮需要修繕會協助住戶辦理。 (中時 ) #大樓 #建管處 #台北市 #建築師 #安全 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡住竟被打氣！高嘉瑜囧囧的 14:132019/04/15 強化租金收入 華銀、一銀拚資產活化 04:102019/04/16 林欽榮 再生與創新 新書發表會 人潮爆滿 04:102019/04/16 Prada尼龍新袋 3位女建築師操刀 12:042019/04/16 惡劣!不只悶死嬰 內湖虐兒托嬰中心還傳保母巴頭 17:322019/04/16 下藥猥褻性侵人夫 男遭判刑10年 18:252019/04/16 前台北市副市長李永萍 發表聲明參選立委 14:162019/04/17 「華固亞太置地」大樓成交了！國票創投一口氣買下8戶 19:412019/04/17 國民黨立委初選 士林北投、中正萬華22日起領表 13:332019/04/18 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 13:272019/04/18 生活熱門新聞 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 沒空崩潰 強震下好市多這一幕讓人驚呆了 - 生活 歷史重演！33年前花蓮強震 台北這棟大樓也傾斜 - 生活 6.1強震！花蓮銅門震度7級 46年來最大震 - 生活 嚇慘！氣象局：一週內不排除5以上餘震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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