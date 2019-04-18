花蓮強震 龜山島土石崩落 15:012019/04/18 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 地震發生後龜山島龜首處有土石崩落情形，但不影響龜山島旅遊觀光。（翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天（18日）下午1時發生地震，宜蘭縣未傳出重大災情，但龜山島的龜首處，因為地震而有土石崩落的情形，主管機關東北角宜蘭風管處表示，雖然龜首處有發生土石崩落，但龜首並非是遊客遊憩的動線，登島的南岸、北岸碼頭都在龜尾處，也沒有封島的疑慮。 東北角風管處表示，龜山島樣貌並沒有因為地震而產生變化，遊客只有在繞島行程時，可以看到龜首，已協請船家經過龜首處時協助觀察。 (中時 ) #地震 #土石 #龜山島 #東北角 #遊客 也許您會感興趣 推薦閱讀 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 台中東勢螢火蟲大爆發 假日交通疏導 17:342019/04/16 超有感！韓國瑜拚觀光 港澳客3個月多近4成 20:422019/04/16 花博第700萬遊客將獲iPhone X等好禮 23:042019/04/16 天有不測風雲 投保天災險降風險 04:102019/04/17 重現亞特蘭提斯古文明！福隆沙雕季19日開幕 13:112019/04/17 福隆沙雕季明登場 04:102019/04/18 麻疹病例曾來宜蘭 衛生局忙清查 04:102019/04/18 福隆沙雕季 重現亞特蘭提斯 04:102019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 意外 - 中時 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。