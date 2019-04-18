今天（18日）下午1時發生地震，宜蘭縣未傳出重大災情，但龜山島的龜首處，因為地震而有土石崩落的情形，主管機關東北角宜蘭風管處表示，雖然龜首處有發生土石崩落，但龜首並非是遊客遊憩的動線，登島的南岸、北岸碼頭都在龜尾處，也沒有封島的疑慮。

東北角風管處表示，龜山島樣貌並沒有因為地震而產生變化，遊客只有在繞島行程時，可以看到龜首，已協請船家經過龜首處時協助觀察。

(中時 )