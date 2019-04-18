前立委洪性榮與兒子洪益元共同施壓農民銀行等行庫高層，對知本飯店投資案違法放貸，洪性榮因病裁定停止審理；最高法院維持高院更二審判決，認定洪益元犯行明確，考量本案纏訟14年，依速審法減刑後將他判囚4年半定讞。

1996年間業者陳近武、馬乃林計畫在台東縣太麻里投資興建知本飯店渡假村，但因資金需求約30億，向多家行庫申請融資未果，洪益元得知後想要參與經營，竟由當時擔任立委的父親洪性榮向農銀、中信局、華僑、萬泰等行庫關說施壓。

洪益元等人分別以知本與傑廣公司名義，向農銀等申請建築融資，獲得公銀行庫聯貸案逾20億元，但知本等公司在1998年停止支付利息，隔年宣告倒閉，洪性榮父子雖未取得取本飯店的分紅，及商場所有權，但仍間接取得不正利益。

80歲的洪性榮，一審遭判刑9年、二審改判3年，案經最高法院發回更審後，他因重病不能到庭，2013年高院已對他的部分裁定停止審理至今。

洪益元部分，高院更二審認定他與父親向公營行庫關說貸款，造成行庫鉅額逾放款，犯罪情節嚴重，但考量他未實際取得分紅現金，卻負擔鉅額擔保債務，且因本案爭訟逾8年符合速審法減刑規定，將他判刑4年6月，不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )