喜歡扭脖子嗎？做這動作可要小心！英國倫敦一名23歲女子晚上躺在床上看電影時，因為做了一個伸展脖子的動作，起床之後發現自己一夕之間半身癱瘓，動脈破裂導致中風。

喀的一聲，她沒太在意便直接睡覺，15分鐘醒來後發現無法移動自己的左腿，整個人還癱倒在地上，送醫後證實頸動脈破裂導致中風。

來自英國的娜塔莉(Natalie Kunicki)表示，當時和朋友一起躺在床上看電影，「我伸展了脖子，突然聽到很大的喀一聲，聲音還朋友問說，『那是你的脖子嗎？』

她便繼續倒頭睡了一下，大概15分鐘後醒來想去上廁所起身後整個人立即倒在地上，她才發現自己左腿完全不能動，緊急就醫後，才發現她伸展時，導致脊柱中的一條主要動脈破裂，在大腦形成血塊而發生中風，其左半邊幾乎完全癱瘓，手術後雖然順利修護動脈，但無法完全清除腦中的血塊。身為護理人員的她，表示當時沒有在事發後的10分鐘內撥打救護車求救而導致更嚴重後果，「我當時完全沒想到可能會引發中風，，所以千萬不要仗著自己年輕就輕忽身體警訊。」

(中時電子報)