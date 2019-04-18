台灣今天下午1時01分地牛翻身，發生芮氏規模6.1地震，最大震度7級，全台劇烈搖晃，各縣市已陸續傳出災情，連桃園國際機場也倖免於難，第二航廈天窗破裂、天花板輕鋼架塌斜，所幸並無人員旅客受傷，目前仍維持正常運作。

桃園機場天花板塌斜。（圖／翻攝畫面）

機場公司表示，地震發生後，經初步清查跑滑道正常運作，航廈內D區一片天窗破損，下方已先用Qline隔離避免旅客接近、電車停駛5分鐘確認正常恢復營運、二樓移民署5號櫃查驗檯後方天花板輕鋼架歪斜。

(中時電子報)