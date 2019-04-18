桃機強震傳災情！天窗破輕鋼塌斜 14:452019/04/18 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園機場二航廈天窗破裂。（圖／翻攝畫面） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣今天下午1時01分地牛翻身，發生芮氏規模6.1地震，最大震度7級，全台劇烈搖晃，各縣市已陸續傳出災情，連桃園國際機場也倖免於難，第二航廈天窗破裂、天花板輕鋼架塌斜，所幸並無人員旅客受傷，目前仍維持正常運作。 桃園機場天花板塌斜。（圖／翻攝畫面） 機場公司表示，地震發生後，經初步清查跑滑道正常運作，航廈內D區一片天窗破損，下方已先用Qline隔離避免旅客接近、電車停駛5分鐘確認正常恢復營運、二樓移民署5號櫃查驗檯後方天花板輕鋼架歪斜。 (中時電子報) #旅客 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》旅客多、飛機少，美航空業今夏面臨737 MAX難題 09:432019/04/15 福衛7號裝載啟運赴美 預計6月22日發射 16:232019/04/15 被搖醒！23：26花蓮規模4.1地震 最大震度5級 23:352019/04/15 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 天有不測風雲 投保天災險降風險 04:102019/04/17 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 13:272019/04/18 6.1大地震 機場捷運暫停營運巡軌 13:232019/04/18 6.1級大地震 三大科學園區回報正常運作 13:292019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 花蓮廠冒煙？ 亞泥：集塵器停擺 無損害 14:362019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 意外 - 中時 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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