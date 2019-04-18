訪問大陸的宜蘭縣長林姿妙，17日下午在江蘇省常州市舉行的「樂遊東台灣 前進宜花東」農漁產品推介會上，煎蔥油餅展示「宜蘭手藝」。陸媒中新網18日報導，這次農漁產品推介活動，是林姿妙當選宜蘭縣縣長後首次赴陸經貿交流，也是常州與宜蘭首次舉辦專題經貿交流活動。

常州市政府副秘書長劉文榮表示，常州自1988年興辦第一家台資企業至今，已累計設立台資企業1362家，總投資105.93億美元，全市常住台商超過1500人，與台灣關係密切、交流廣泛、合作深入。

林姿妙表示，此行赴陸想多結交朋友，向大陸朋友推荐宜蘭旅遊及農漁特產，達到「人進、貨出」的，拚出宜蘭好生活。

推介會上，瑞和泰超商與宜蘭縣農漁會現場簽署採購合作意向書，由瑞和泰超商作為宜蘭縣在大陸推廣宜蘭縣農漁產品和商務運營的合作單位，在超市內設置宜蘭縣農漁產品展示展銷區。

(旺報 )