花蓮下午1點1分發生規模6.1強震，搖晃震度劇烈，全台有感，台中市最大震度在梨山，達到5級，平地也有3級。台中市潭子區頭家國小第一時間完成「趴、掩、穩」的緊急安全三步驟，全校近2000名師生在統一的指揮下，5分鐘完成緊急疏散，並在操場集合避難。
下午1點1分地牛翻身，頭家國小校園地震警報立即啟動，師生聽聞警報，趕緊尋找掩蔽物落實「趴掩穩」。搖晃近近1分鐘，警報解除後，校方廣播引導師生到操場集合，並清點人數安全回報，師生依平時訓練，臨危不亂。
頭家國小為2017學年度防災模擬演練觀摩學校，師生規模近2000人，要在短時間內完成疏散避難實在是一項挑戰。不過，今日地震發生第一時間，全校師生做出正確反應，5分鐘內完成避難、疏散、清查人數等動作，實屬難得。
校長王玉龍表示，地震是最難預測的天災，國內外近年也屢屢發生重大地震災害傷亡，唯有藉著落實防災教育以及紮實演練，才能提醒每位民眾對於地震的警覺性以及應變能力，這樣才能將不可預期的地震災害降至最低，也有賴平時紮實的演練，讓危機化為生機。
(中時 )
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