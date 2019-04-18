因一曲《我的歌聲裡》走紅的女歌手曲婉婷母親張明傑2014年因涉貪被捕，全案2016年在哈爾濱市中級法院開庭後，時隔2年半至今無下文，今(18日)陸媒報導，張明傑原以涉嫌貪汙、收賄、濫用職權三罪名被起訴，上月檢察院變更，改以涉嫌濫用職權、收賄兩罪名起訴張明傑，不見刑責較重的貪汙罪，引來網友熱議，還有人虧：「打點好了嗎」。

對於母親涉貪被關，曲婉婷今年1月發文表示：「媽媽已被羈押4年多，依然沒有判決結果，心，但還要相信，法院一定會給出一個公平公正的結果」。今據《介面新聞》報導，原任哈爾濱市發改委副主任的張明傑，2014年9月因涉嫌濫用職權等罪名遭刑事拘留，之後以貪汙、收賄、濫用職權3罪名被起訴。

然上月，哈爾濱市檢察院做出起訴變更，改指控張明傑濫用職權和收賄兩項罪名，意指全案將重新開庭審理，網友則說：「交出贓款她媽能減很多刑的」、「這是罪名變輕了？最重的貪污沒了」、「曲婉婷家裡肯定打點了，不然怎麼會減刑」、「所以三項罪名變兩項了，為啥又沒有貪污了」。

(中時電子報)