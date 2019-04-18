北韓領導人金正恩16日視察北韓人民軍航空與防空軍第1017部隊，指導飛行員的戰鬥飛行訓練。北韓官媒朝中社17日報導，金正恩16日突然視察了空軍部隊，並觀看了飛行訓練，這是他近5個月來首次公開視察部隊。

朝中社稱，金正恩高度評價說，見到可靠完成首都防空任務的飛行員，心裡很踏實。金正恩說，所有飛行員時刻不要忘記祖國和人民的期待，堅決準備成為出色完成自己所肩負戰鬥任務的不屈老鷹。

朝中社指，在視察北韓人民軍航空與防空軍第1017部隊時，金正恩命令飛行員「起飛並進行困難而複雜的空中戰鬥動作」，報導提到，「金正恩表示，自己路過部隊時，為了解殲擊機團的飛行訓練情況，對部隊進行了突擊視察。他說，航空與防空部門的戰鬥是沒有預告的，因此突擊檢查部隊的經常性戰鬥動員狀態很重要。」

報導說，金正恩還「對飛行員做好不管條件和環境都能圓滿完成任何飛行任務的準備」表示極大滿意。此行是在金正恩去年11月指導「新研發的尖端戰術武器試驗」後首次被報導視察軍隊的活動。

(旺報 )