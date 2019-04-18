盛世公主船模相當龐大，長207公分、寬34公分、高45公分。圖：業者提供

為慶賀公主遊輪盛世公主號回歸基隆港，臺灣港務公司基隆港務分公司18日上午10時舉辦「盛世公主號模型啟用儀式」，基隆港務分公司總經理劉詩宗與公主遊輪臺灣分公司行銷總監陳欣德共同出席活動，並宣布即日起至4月30日止，至基隆港與此船模合照並於「Cruise Keelung基隆港旅客服務」臉書貼文下分享，就有機會抽中公主遊輪小型船模 。

盛世公主號於本(4)月15日再臨基隆港，為慶賀盛世公主的回歸，公主遊輪特別贈予基隆港一艘精美的盛世公主巨型模型，港務公司也發揮了巧思，特別為此船模設置煙火特效及盛世公主專屬的愛之船鳴笛聲。即日起每天早上8時至晚上8時，每個整點將於基隆港東岸旅運中心2樓之好饗廚房前播放。

這艘模型長207公分、寬34公分、高45公分，僅兩艘海運來台，而其中一艘放置公主遊輪臺灣分公司辦公室，另一艘就是放置基隆港。此艘船模到達基隆後又請模型達人進行必要的修補，再與音響、燈光專家一起集思廣益才能光彩亮相。致贈的同時，除為表達歡慶之外，更是代表公主遊輪對基隆港的肯定，以及臺灣市場對公主遊輪的支持！2018年公主遊輪的成績，共計有64載客出港航次，平均每航次可帶來5,766入出港人次，可謂是基隆港大型郵輪的最佳推手。

此次郵輪模型搭配的愛之船鳴笛聲，也是盛世公主深入旅客們心目中獨有的象徵。每逢郵輪出港播放鳴笛時，總讓許多旅客們心生嚮往。在今日之後，旅客們終於不用再苦苦等候郵輪離港才能欣賞到公主遊輪優美的旋律，只要在早上8時至晚上8時的每個整點來到基隆港旅客中心二樓等候，就能看到美麗的煙火表演及體驗郵輪出航的悠揚樂聲與興奮的出遊心情。

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