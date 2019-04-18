台灣在18日中午1時01分發生規模6.1的有感地震，花蓮地區最大震度達到7級，全台從東到西、從南到北均有感，在長達1分多鐘的搖晃時間中，大小災情紛傳，其中又以台北市長安東路二段77號大樓發生傾斜，靠在鄰棟81號大樓上最為嚴重，警消已疏散該棟傾斜商辦大樓內的100名人員至附近伊通公園安置，後續處置仍待相關單位做進一步研商。

花蓮地牛大翻身，造成全台大搖晃，各地災情紛傳，中央災害應變中心也隨即成立，並立刻通報各部會進駐，花蓮車站大廳因地震致水管斷裂而發生漏水，工作人員已初步搶修止住漏水，新北市永和、土城、樹林、淡水、五股、板橋及林口等7處則各發生電梯受困事件，所幸受困民眾均被平安救出，另有5人在室外或室內因地震跌倒或被掉落物砸傷等被送醫。

台北市長安東路77號則是發生大樓傾斜，靠在鄰棟81號大樓上的嚴重事故，師大男生宿舍也發生衛浴室內輕鋼掉落，砸毀洗臉台設備的事故，所幸這2起意外也未造成人員傷亡，後續處理正由相關單位進行中。

(旺報 )