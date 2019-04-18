拍板！假消息處30萬元或3年以下有期徒刑 14:572019/04/18 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌在臉書上發文批蘋果日報做假新聞。（摘自蘇貞昌臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 防制假消息，行政院會今日通過刑法第251條修正案，明定意圖抬高價格，囤積經行政院公告的生活必需用品，無正當理由不應市銷售者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。 以強暴、脅迫妨害上述物品的販運者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。 (工商 ) #有期徒刑 #徒刑 #罰金 #拘役 #消息 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸福彩中心副主任馮立志 罹癌保外就醫 12:132019/04/14 傅崐萁刑滿出監 非保外就醫 04:102019/04/15 男租帳戶給詐團 沒收到錢、賠詐款又遭判拘役 16:352019/04/15 非法機上盒 可處2年以下徒刑 11:062019/04/16 下藥猥褻性侵人夫 男遭判刑10年 18:252019/04/16 酒駕2次、無照8次 男子積欠12萬元罰鍰房屋遭查封 22:062019/04/16 罵Ｆ奶辣模勾男人 女網友判拘役 04:102019/04/17 李敖之女李文罵弟李戡 判拘役30日 12:112019/04/17 「神經病會做什麼事!」男恐嚇直播主遭判拘役30日 15:442019/04/17 社論－把民怨當假新聞打 阿Q執政！ 04:102019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 意外 - 中時 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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