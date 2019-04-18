防制假消息，行政院會今日通過刑法第251條修正案，明定意圖抬高價格，囤積經行政院公告的生活必需用品，無正當理由不應市銷售者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

以強暴、脅迫妨害上述物品的販運者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

(工商 )