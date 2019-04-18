花蓮今（18）日下午1時01分發生一起芮氏規模6.1的地震，位置在秀林鄉、深度18.8公里。最大震度秀林鄉銅門村達到7級，花蓮市、南投縣合歡山、宜蘭縣澳花、台中市梨山、新北市五分山都是5級。新北市、台北市等地4級，屏東、台東、台南都是1級，全台有感。這也是今年第1起規模6的地震，氣象局提醒，未來1周不排除發生規模5以上的餘震，且明天天氣變天，若降雨太大恐引發山崩，盡量不要進入山區。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，深度18.8公里屬於淺層地震，最大震度銅門村7級，持續0.33秒，花蓮其他地方大都是5級。接下來在1時17分、1時32分、1時46分接連發生3次餘震，規模分別是4.1、3.1、3.4，最大震度仍是銅門，達到5級。而在4月15日也曾發生規模4.的地震，銅門的震度達到5級，確定是今天6.1地震的前震。

陳國昌說，這個地區從1973年有觀測紀錄以來，共有5次規模超過5的地震，大致在5至5.5之間，上次規模逾5的地震是在去年12月9日，規模達到5.16，而這次竟達到6.1，也是規模最大的一次。由於這個地區屬於變質岩，岩盤比較堅硬，要發生較大規模的地震，必須累積更多的能量，因此間隔的時間也會比較久。

如果要說的比較明確篤定一點，陳國昌認為，如果今明兩天沒有發生規模5的餘震，代表地底能量已釋放得差不多，就會逐漸平靜下來。

有人質疑這是去年花蓮0206地震的餘震，陳國昌加以否認，他說，因為上述的幾次地震都是位於花東縱谷西側，地質構造與0206的地震的震央不同，當時是發生在花蓮近海，並造成人員傷亡。

陳國昌說，台灣東部位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界處，兩大板塊不時碰撞擠壓，以致常發生地震，尤其花蓮近海、外海，規模4、5的地震更是頻繁。

此外，明天氣象預報會變天，如果降雨太大，雨水灌入鬆動的山壁，也可能引發山崩，民眾要小心提防，盡量不要進入山區活動。

(中時 )