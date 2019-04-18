今日下午花蓮秀林發生規模6.1強震，交通部公路總局表示，台8線、中橫道路目前全線封閉，中橫便道受強震影響，有10幾處發生落石，目前無人傷亡，16：30及明天早上07：00班次停止開放。若明早邊坡穩定，再進場進行落石清除作業，屆時再研議中午12時班次是否開放。公總也澄清，網上瘋傳的蘇花公路災損照片都是舊照，也並無封路狀況。

公總表示，已在地震後10分鐘內成立應變小組因應，各工程處辦公場所廳舍正常運作，另立即使用CCTV（路況閉路電視）初查除台8線太魯閣至大禹嶺路段外，其餘路段雖有零星災情，但未有道路雙向阻斷情事發生。

公總指出，台9線、台9丁線蘇花公路及台9丙12k~13.5K零星落石，經巡查目前可雙向正常通行；台9線172K全線封閉係誤傳已澄清，目前雙向正常通行；台7線及台7丙線經初步巡查目前可雙向通行。。

另外，目前網上可見的蘇花公路部分照片以及蘇花公路封路的訊息是錯誤的，網上照片皆為過去災損照，並非今日狀況。

(中時 )