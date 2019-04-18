超有感地震 立法院牆角掉一塊 15:182019/04/18 中時 郭建伸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣18日下午1點發生有感地震，造成立法院康園餐廳旁空橋的牆角掉一塊。郭建伸攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣18日下午1點發生有感地震，造成立法院康園餐廳旁空橋的牆角掉一塊。郭建伸攝 台灣花蓮下午1點發生超有感地震，中央氣象局顯示規模達到6.1，最大震度7級。立法院康園餐廳側門上方的空中走廊，牆外磁磚在地震後部分牆角脫落，所幸當時並無人車通過，沒有進一步災損。 立法院目前官方統計，除了康園旁車道外牆部分掉落，紅樓與群賢樓間通道電梯上方亦有災損，其餘地區調查後沒有任何損傷。 立法院院長辦公室發出新聞稿，表示已請廠商派吊車，清除康園車道上方殘餘石塊後，再開放通行；至於資訊系統與機房沒有受到地震影響，均正常服務。 (中時 ) #地震 #立法院 #車道 #有感 #有感地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 紓解車流蘆洲永安南路、板橋環河路增設左轉車道 19:262019/04/16 天有不測風雲 投保天災險降風險 04:102019/04/17 永安南路增設左轉上橋車道 04:102019/04/17 立委限縮考試權 違五院分際 04:102019/04/17 修法擬將試院虛級化 院長伍錦霖批違憲 11:412019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 花蓮6.1地震今年最大 明變天恐山崩 15:012019/04/18 花蓮地震全台搖很大 臉書啟用平安通報站 15:032019/04/18 強震撼全台 學者：不排除和去年2／6花蓮大地震有關 15:162019/04/18 政治熱門新聞 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 郭參戰！宅神秒輸千份雞排 竟遭打槍 - 政治 郭選總統 議員徐巧芯4點精闢分析！ - 新聞 回應郭參選 周錫瑋兩句話批評！ - 政治 郭台銘參選 港媒竟這樣預測韓流風向？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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