台灣18日下午1點發生有感地震，造成立法院康園餐廳旁空橋的牆角掉一塊。郭建伸攝

台灣花蓮下午1點發生超有感地震，中央氣象局顯示規模達到6.1，最大震度7級。立法院康園餐廳側門上方的空中走廊，牆外磁磚在地震後部分牆角脫落，所幸當時並無人車通過，沒有進一步災損。

立法院目前官方統計，除了康園旁車道外牆部分掉落，紅樓與群賢樓間通道電梯上方亦有災損，其餘地區調查後沒有任何損傷。

立法院院長辦公室發出新聞稿，表示已請廠商派吊車，清除康園車道上方殘餘石塊後，再開放通行；至於資訊系統與機房沒有受到地震影響，均正常服務。

(中時 )