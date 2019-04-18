行政院會上午通過中央政府機關總員額法修正草案，未來公立醫院職員不計入政府總員額，人事行政總處發言人蘇俊榮表示，未來相關人員不計入政府總員額，人事運用更有彈性，相關人員的權利完全不受影響。

人事行政總處表示，中央政府機關總員額法第3條、第4條、第11條修正草案修正，重點包括公立醫院員額原列入總員額法範圍，考量目前社會對醫療照護服務需求殷切，且其人力係依醫療機構設置標準配置，因此增訂公立醫院職員不計入該法員額，並調降員額高限12100人。

另外，為應未來司法機關執行司法改革及重大新興法案推動業務需要，該法所定第三類人員員額(司法機關員額)高限將不足支應，因此將第三類人員員額高限增加1100人，也相對調降其他類員額，整體不成長。總員額法修正後，總數從173000人調降為160900人。

人事行政總處也說，這次通過的中央政府機關總員額法修正草案，將有效提升公立醫院人力運用效能，並充實司法新政、改革人力，提升司法裁判品質，使政府人力配置更加契合社會需求。 蘇俊榮也強調，公立醫院職員基本上權利不受影響，只是讓醫院的醫事人員任用較有彈性。

(中時 )