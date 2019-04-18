日本為慶視日皇皇位繼承，4月27日至5月6日將放10連休的長假。關西大學名譽教授宮本勝浩估算，10連休的經濟波及效應總額可望達2兆1395億日圓(約新台幣5973億元)。

10連休將使日本國內外旅遊的消費額，百貨公司等零售業的業績增加。宮本根據JTB的旅客預測數據估算出，日本國內旅遊消費的總額可望達8835億日圓，海外旅遊消費總額約為1774億日圓，其中的25％即443億日圓為旅行社的手續費等國內旅遊消費額。

零售店的假日業績約是平日的1.3倍，今年的假日比往年多3天，故估算增加的業績約為1012億日圓。相對的，有些非正式勞工會因休假而收入減少，依日本政府的統計非正式勞工約2120萬人，其中1成會少3天的工作時間，故預估消費將減少386億日圓。

此外還要加上波及的經濟效應，故總額約2兆1395億日圓。由於製造業等其他行業因假日停產的影響難以估算，故這次公布的數字並沒有將此列入考量。

(中時 )