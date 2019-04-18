陸39處列名獲聯合國列世界地質公園 15:182019/04/18 旺報 孫曜樟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國教科文組織執行局會議17日決定，正式批准中國九華山地質公園和沂蒙山地質公園列入世界地質公園網路名錄。 教科文組織當天發佈公告說，中國、智利、克羅埃西亞、厄瓜多爾、西班牙、挪威和秘魯7個國家的8處地質遺產被正式列入聯合國教科文組織世界地質公園網路名錄，其中包括中國的上述兩處地質公園。至此，列入世界地質公園網路名錄的公園總數上升至147個，分別來自41個國家和地區。 根據公告，聯合國教科文組織執行局會議還批准中國伏牛山地質公園、三清山地質公園和泰山地質公園的擴園申請。 (旺報 ) #地質 #公園 #教科文 #教科文組織 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮推共融公園 身障童家長盼也能與大家同樂 20:002019/04/14 落實平權 最該從學校做起 04:102019/04/16 竹崎親水公園 6月封園整建 04:102019/04/16 竹崎親水公園6月起封園整建 預計明年3月底完工 01:392019/04/16 保障玩耍設施安全 斗六34萬平方公尺綠地全面投保公共意外險 18:362019/04/16 斗六轄內綠地 投保公共意外險 04:102019/04/17 北市警展示新制服 大安公園表演跆拳道 14:112019/04/17 日本淡路島的動漫主題公園新推出《火影忍者》樂園 20:242019/04/17 美2月貿易逆差 意外下滑 04:092019/04/18 九華山、沂蒙山列入世界地質公園網路名錄 11:392019/04/18 兩岸熱門新聞 與F-35短兵相接 殲-20占優勢 - 日報 一帶一路風險多 為何國家不斷加入？ - 兩岸 - 中時 美前總統卡特：大陸正超越美國令川普深感不安 - 兩岸 廣東省首次公布粵港澳大灣區官方地圖 - 兩岸 看好帶路 澳前外長：參與國機遇 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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