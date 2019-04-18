聯合國教科文組織執行局會議17日決定，正式批准中國九華山地質公園和沂蒙山地質公園列入世界地質公園網路名錄。

教科文組織當天發佈公告說，中國、智利、克羅埃西亞、厄瓜多爾、西班牙、挪威和秘魯7個國家的8處地質遺產被正式列入聯合國教科文組織世界地質公園網路名錄，其中包括中國的上述兩處地質公園。至此，列入世界地質公園網路名錄的公園總數上升至147個，分別來自41個國家和地區。

根據公告，聯合國教科文組織執行局會議還批准中國伏牛山地質公園、三清山地質公園和泰山地質公園的擴園申請。

(旺報 )