台中市府勞工局與中科將舉辦「一飛沖天 職達未來 中科園區廠商聯合徵才活動」，計有24家企業設攤，提供超過1300個工作機會，更有薪資上看7萬元的中高階職務。

勞工局長吳威志表示，中科園區是許多求職者理想的工作園區，除孕育優質高科技人才，帶動中台灣經濟發展，更是大台中地區不可或缺的經濟體。

20日上午10時至下午2時，於中科管理局1樓合作舉辦「108年一飛沖天 職達未來 中科園區廠商聯合徵才活動」，有全球晶圓代工龍頭「台積電」、全球領先的薄膜液晶顯示器製造及研發公司「友達光電」、全球第三大封裝測試公司「矽品精密」及台灣近年最大外商投資公司「台灣美光」等24家優質廠商，提供研發、設計工程師、技師、安檢員等多達1300個工作機會，平均薪資3萬6188元，其中不乏薪資上看7萬元的中高階職務。

目前中科園區員工已超過4萬9000多人，藉由徵才活動，創造更多求職者鏈結未來的機會，吸引外地學子返鄉就業，一圓科技夢的求職者，把握徵才機會。

台中市就業服務處長傅晶如表示，為協助求職者順利就業，該活動設有「拚出好心情面試集點活動」、「職要您挑戰遊戲區」、「求職GPS地圖尋職」及「職涯講座」4大好康活動，藉由互動方式，協助民眾參與求職面試並瞭解市府提供的各項就業促進措施。

當天也邀請有科技大廠人資經歷，專長領域為就業趨勢分析及職涯規劃輔導的S.R職涯管理工作室執行長陳浩正，講習「斜槓世代／不可不知的就業新型態」。

(中時 )