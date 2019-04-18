新戲圈套本週首播兩集，創下好成績超越先前同系列的夯劇《HIStory2-越界》成長近50%，劇組也釋出幕後花絮，男主角吳承洋劇中飾演沈穩的黑道少主，私下竟然會戴兔兔束髮帶、黃色小鴨抱枕兼毯子；陳廷軒更是隨身攜帶小熊玩偶，睡覺也一定要抱著，反差萌爆表。

在劇中MAN味十足的吳承洋，私下竟然帶兔兔髮圈。（圖／LINE TV提供）

《圈套》首集就可以看出4位主演鮮明的個性；徐鈞浩這次飾演正義感十足的警察，吳承洋則是飾演沈穩的黑道少主；卞慶華個性詭秘莫測又帶點玩世不恭；陳廷軒則時時展現無害與天真，但私下的四人也透過花絮直擊公開。

吳承洋（左）飾演高大帥氣撲克臉的黑道少主，私下卻是滿滿地反差萌。（圖／LINE TV提供）

花絮中直擊他們到宜蘭拍戲時的行李特蒐，徐鈞浩一窺吳承洋的行李驚呼連連，發現可愛的兔兔束髮帶、再發現黃色小鴨抱枕兼毯子，只見吳承洋一臉認真分享，徐鈞浩一旁大笑：「跟你太不搭了！但我真的親眼看過吳承洋蓋著鴨子毯子休息，所以他沒有故意埋梗。」另外還發現吳承洋行李裡面有一個黑色粗體棒狀物，徐鈞浩研究很久後，才發現那是可以收納的隨身椅子，吳承洋解釋，「那是過去為了要拍古裝戲，要穿鎧甲，想要隨時隨地方便休息而買的。」

陳廷軒（左）、卞慶華（右）則是一定要抱東西才能睡覺。（圖／LINE TV提供）

好身材的卞慶華，私下就是個健身控，隨身攜帶許多運動器材，勤練身材，行李箱的衣物被陳廷軒認證「有精品店的味道」。提到外出一定要帶的東西？陳廷軒表示自己一定會帶著小熊玩偶，睡覺一定要抱著玩偶，才覺得安心，萌樣跟劇中的趙子一模一樣，而他更被搜出近5包的化妝品與保養品，讓大家驚呼連連，可以說是相當懂得保養。

(中時電子報)