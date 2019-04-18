今（18）日下午1點01分，花蓮發生規模6.1有感地震，震度最強7級，台北也有4級，台北捷運依照SOP，全線列車立即停車慢速進站疏散旅客，巡軌員將確認軌道狀況是否安全無虞，預定停駛2小時，現已於下午2時30分恢復通車。

(中時電子報)