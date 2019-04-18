6.1強震停駛90分鐘 北捷恢復通車 15:082019/04/18 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受地震影響停駛的北捷，已恢復通車。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（18）日下午1點01分，花蓮發生規模6.1有感地震，震度最強7級，台北也有4級，台北捷運依照SOP，全線列車立即停車慢速進站疏散旅客，巡軌員將確認軌道狀況是否安全無虞，預定停駛2小時，現已於下午2時30分恢復通車。 (中時電子報) #停車 也許您會感興趣 推薦閱讀 桐花祭停車場 填土來源惹議 04:102019/04/14 A股開高走低 三大股指午後全線下跌 15:472019/04/15 停車亂象有解 馬偕增268車位 04:102019/04/16 陸股開盤漲跌不一 養老概念股全線上漲 10:432019/04/17 嘉義縣便民辦地政業務 服務列車1周1村里巡迴開跑 20:132019/04/17 彰化油桐花祭開跑 台塑提供免費停車位及接駁服務 12:462019/04/18 6.1強震 台北捷運已恢復行駛 13:182019/04/18 花蓮強震 台8線全線封路 台鐵宜蘭=花蓮鳳林停駛 13:542019/04/18 花蓮大地震 高鐵兩列車一度停駛 13:542019/04/18 機場捷運13：25恢復正常營運 14:182019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 意外 - 中時 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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