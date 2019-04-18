網友的留言。(圖片取自宅神朱學恒臉書)

鴻海董事長郭台銘昨（17）日宣布表態參加國民黨內總統初選，在政壇拋下震撼彈，而在郭董宣布參選之前，「宅神」朱學恒認為郭台銘不會參戰，還以千份雞排當賭注，事後朱學恒也阿莎力將實現諾言，但卻苦於新北土城區沒有店家願意一晚可以炸兩百份雞排的店，連連遭到打槍，感到很苦惱。

宅神又要發雞排了？朱學恒日前在臉書表示，他認為郭台銘不會出來選總統，還以雞排下賭注，賭郭台銘不會參選，沒想到，郭昨日卻投下震撼彈，表態參選2020總統大選！朱學恒願賭服輸，承諾將發一千份雞排。

不過，朱學恒今深夜又在臉書發文指出，「徵求土城地區一晚可以炸兩百份雞排的店，目前連連遭到打槍，北部雞排店好像比較重視生活品質，都說炸不出來不願接單，找十家好像有點太多，我想找五家就好啊」！

對此，許多網有紛紛表示，「阿宅自己開一家好了！2025年的新聞：全世界擁有一千家分店的阿宅雞排，朱老闆表示，當初會賣雞排，起因只是為了跟人打賭而已」、「都沒有夢到媽祖要你開一間雞排店嗎」、「下次賭珍奶就好了......珍奶比較容易搞」、「不然你自己開好了說不定很賺喔」、「建議找堅哥賭一把，贏回來，省錢省力」、「朱大，下次賭芭樂啦！彰化芭樂在哭」！

(中時電子報)