全壘打後的慶祝動作很容易引發敵隊怒火，看看今(18)日白襪和皇家的比賽就知道。第4局白襪的25歲游擊手安德森（Tim Anderson）開轟時甩棒動作讓皇家覺得太囂張，因此在第6局時回敬觸身球，兩隊衝突在此引爆，雙方板凳清空上場叫囂，連兩隊教練也爆發口角。

安德森在第4局時敲出超大號兩分炮，打出去瞬間聽到清脆擊球聲，安德森就知道一定是發全壘打，他並沒有立刻跑壘，而是先看著球飛向外野，霸氣地甩棒並向著自家球隊休息室怒吼，才跑向壘包。

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安德森激情的動作卻讓皇家心生不滿，當安德森在第6局再次站上打擊區時，皇家投手凱勒（Brad Keller）回敬「潛規則」觸身球，想要教訓這個太囂張的小將。這顆球也引爆雙方戰火，兩隊瞬間板凳清空，最後除了兩名球員外，白襪總教練倫特利亞（Rick Renteria）及皇家打擊教練斯馮（Dale Sveum）共4人遭遭驅逐出場。

而導火線安德森則澄清他的動作只是和隊友在慶祝，沒有要激怒對方的意思：「這讓人很困惑，我是被觸身球砸到的球員，而甩棒也只是激情球賽中的一部分，我會繼續享受比賽的樂趣，我還是我。我們的球迷花辛苦賺來的錢來看比賽，就是想看精彩的秀，那為什麼不能給他們一個呢？」

(中時電子報)