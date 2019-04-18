今下午1時1分花蓮秀林鄉發生規模6.1強震，氣象局地震測報中心指此與去年2月6日花蓮大地震無關，但中央大學地球科學系教授王乾盈說，高度懷疑兩者有一些關係，今下午的地震應是當地縱谷斷層錯動引發，而縱谷斷層就位在引發花蓮大地震的米崙斷層下方，兩者的關係及相互影響程度，還要了解。

王乾盈指出，今下午發生強震的花蓮秀林鄉本就是地震頻繁的地區，且規模6以上的地震並不少見，此震絕對不會是更大地震的前兆，但不排除和去年2月6日的花蓮大地震有關。

王乾盈表示，今午的地震應和縱谷斷層錯動有關，縱谷斷層的深度極深，位在米崙斷層下方，是俗稱的盲斷層，縱谷斷層往西走，向山裡延伸，米崙斷層則是向東走，最後隱沒有海中，兩者的具體關係和相互影響還不是很清楚，但不排除今天的地震和206地震有關，只要看未來二周的餘震，應該就可以更清楚判斷。

(中時電子報)