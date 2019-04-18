前監察院長王建煊下午出席「臺灣的定海神針」論壇討論「我們需要怎樣的總統」主題時表示，總統就是要伸張公平正義，為何阿扁總統不去坐牢，保外就醫現在在外面跑來跑去，什麼都搞，台灣是沒有公平正義的地方，就連這幾件小事，就讓大家心寒。

王建煊致詞時提到總統特質時強調，總統是要能促進海峽兩岸和平的人，誰能促進兩岸和平就選誰，臺灣是要安全，不是買美國武器，買美國武器過幾年都是廢銅爛鐵，沒有美國零件，飛機就飛不起來，大家都不去說這個，都在說一些一廂情願的話。世界上很多國家很多總統都是詐欺犯，臺灣就是這樣，選總統絕不可選詐欺犯。

他說，總統要伸張公平正義；臺灣為何判死刑確定的人還擺在那，對死的人有公平正義嗎？為何沒人敢講話，「老子要是要當總統，一個月就把這些通通解決」。

王建煊說，總統必須具備心中有大愛、愛臺灣、時時以臺灣為念，不是以自己的黨、自己為念，要以臺灣人民為念，希望總統都是國家人民，有一年臺灣選中國小姐，心中有愛就有美，因為有愛我就會負起責任、選非常好的人當公務員，不是安排自己的黨、派系來接班，所以現在公務員升遷都被擋。

(中時 )