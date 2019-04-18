行政院長蘇貞昌前往中央災害中心聽取簡報。（葉書宏攝）

花蓮縣新城地震站西偏南5.78公里，今（18日）下午1時許發生芮氏規模6.1地震，中央災害應變中心立即成立，行政院長蘇貞昌前往聽取簡報，蘇貞昌表示，有2名遊客受傷送醫，「目前非常慶幸，鬆了一口氣！」

蘇貞昌表示，經由相關部會從第一線回報資料，目前除太魯閣國家公園內2名遊客受傷，受傷遊客其中1人為馬來西亞籍、台北市長安東路大樓傾斜外，目前並未有其他災情，交通運輸高鐵、台北捷運已恢復行駛；全國教師、學童平安，有部分少數學校傳出災損，水電維生設施建設均無損壞

蘇貞昌表示，災害應變中心第一時間成立，各部會立刻到位，仍密切觀察注意中，花蓮台8線位於山區，距離震央近，山壁出現龜裂，若遇到大雨恐出現崩塌、石塊掉落，呼籲民眾勿靠近，已封閉道路出路，交通部視各地情況預先研判，提早防治。

蘇貞昌表示，國人同胞都是同一國的，都在同一塊土地生活，平日要建設時認真確實做好，彼此互相關心少一分損失，「目前非常慶幸，向國人同胞報告！」當時發生地震時，正用餐完在院長室內看公文，如今聽完報告鬆了一口氣，謝天謝地！

蘇貞昌呼籲，關心災情很重要，傳送訊息相當方便，呼籲國人不要沒有確實的消息亂傳，故意惡意剪貼合成假消息，要處罰、遏止假消息散布，這是必要機制，不要受假消息迷惑，多一點查證，才是真正關心。

(中時 )