新北市環保局板橋清潔隊養護組長曾文堅藉故挑剔廠商品質，並因此取得20萬元賄款，但清潔隊同事證稱，曾文堅自掏腰包買4、5台相機做為公務使用，還買便當給清寒同仁、為同仁加菜，新北地院認為曾文堅已離職並無再犯可能，且與「為謀私立而收取巨額賄絡者，仍有程度上之差異」，數度減刑後將曾文堅判1月徒刑年10月徒刑，緩刑2年。

新北市環保局在2011年辦理車輛維修保養案，並由上海環保公司以1150萬元得標，但時任的環保局板橋清潔隊養護組長曾文堅卻藉故挑剔維修品質，上海環保公司行賄20萬元後才未遭刁難。

檢調調查這起貪瀆案時，意外發現上海環保公司負責人趙善良以圍標方式取得2978萬元的高公局中工處2011年橋梁檢查車標案、1500萬元高雄市環保局掃街車標案，另圍標集團其餘公司也獲得屏東縣屏東市公所及新竹縣、基隆市等環保局清溝車標案。

新北地院審理認為，曾文堅案發後自白犯行，並自動繳回20萬元不法所得，得減刑；另板橋清潔隊游姓同事也證稱，曾文堅自掏腰包購買相機做為公務使用，還補貼同仁伙食、拿錢給清寒同仁買便當，彌補公家補助不足處，也可減刑。

承審法官審酌後，認為曾文堅索賄但其情可憫，若科以法定最輕刑度仍嫌過重，數度減刑後判曾文堅1年10月徒刑，緩刑3年。

上海環保公司實際負責人趙善良得易科罰金部分合併判處9月徒刑、不得易科罰金部分判2年2月徒刑；上海環保登記負責人蔡慶蒼4月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；其餘圍標集團負責人也遭判3月到1年1月不等徒刑。

(中時 )