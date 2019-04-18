因「衛生紙之亂」促成刑法第251條妨害農工商罪章的意圖抬高交易價格囤積行為，增列經行政院公告之生必需用品，意圖影響交易價格散布不實資訊增列廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具都將處以罰則，並加重二分之一刑責；此外，刑法313條妨害祕密罪章中，對於以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯，也加重刑責二分之一。

去年衛生紙之亂造成民眾瘋狂搶購囤積衛生紙，由於現行刑法251條對於民生必需物品以食品、農工必須品為主，同時，對於意圖影響交易價格也僅限於散布不實資訊者的籠統規定，修法增列第3項「經行政院公告之生活必需用品」，也就是經由行政院公告後列為生活必需品的項目，都在規範之內。同時，另增修刑法第251條第4項，加重以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具發送涉交易秩序的刑事責任，並加重刑責二分之一。

此外，刑法第313條增列第2項，加重以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具，散布他人信用之不實訊息的刑事責任，而且加重刑責二分之一，加強保障民生安定、交易秩序及個人信用。

(中時 )