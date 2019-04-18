全國警察今天換上新制服，一名詐欺嫌犯昨晚主動清水警分局投案。（陳淑娥翻攝）

就在全國警察換上新制服前夕，顏姓男子1月間涉詐領鉅款，藏匿多時令警方遍尋不著，昨晚竟主動清水派出所投案，清水警分局長張啟祥直呼「好彩頭」，更印證「警察換裝，治安發光」口號，未來警方將發揮新裝戰鬥力，打詐、緝毒、掃黑絕不手軟。

18日是全國警察揮別「淡紫白色」舊制服，全面換穿「藏青色」新制服的歷史性一天，台中市新任清水警分局長張啟祥上午特別穿著戰鬥新裝，領呼「警察換裝，治安發光」口號，與同仁見證歷史性一刻。

而就在警察換穿新裝前夕，一名在今年一月間詐領鉅款，藏匿多時令警方遍尋不著的詐欺車手顏男，昨晚竟主動到清水派出所到案，張啟祥直呼「好彩頭」！未來警方將發揮新裝戰鬥力，打詐、緝毒、掃黑絕不手軟。

顏男供稱，他是大甲媽祖信徒，到案前一天，還到鎮瀾宮觀看媽祖回鑾安座儀式，主要目的想拿壓轎金給一家5口保平安，可惜人潮太多未能如願。清水派出所副所長楊志宏立刻致贈壓轎金，希望他改過向善、重新做人。

新任清水警分局長張啟祥，是中央警察大學行政系畢業，曾歷任前台中縣警局太平分局長、基隆市警局主秘、嘉義市警局副局長、台北市警局督察及後勤科科長等要職，學經歷豐富。

張啟祥7天前才榮膺回任分局長，就面對雨中維護大甲媽祖遶境回鑾重責，絲毫不敢鬆懈，他笑稱，這就是警察工作，每天都要隨時準備好迎接明天的挑戰！

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(中時 )