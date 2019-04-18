全台地牛翻身！台中市府表示，18日下午1時1分發生規模6.1地震，台中和平區梨山、德基規模達到5級、烏石坑4級，其餘地區3級，交通局表示，台8臨37線中橫便道最大震度5級，經交通部公路總局清查，有多處零星落石，為維護用路人安全，預計18日下午4時30分及19日早上7時開放通行班次均封閉，待明早檢視邊坡後，再判斷中午班次是否放行。

18日下午1時1分發生規模6.1地震，震央在花蓮縣秀林鄉，台中和平區梨山、德基規模達到5級、烏石坑4級，其餘地區3級，目前台中市未傳出災情，台中市特搜大隊已完成整備，隨時做好支援救災任務。

交通局指出，台8臨37線中橫便道最大震度5級，交通部公路總局清查發現有多處零星落石，為維護用路人安全，預計下午4時30分及明日早上7時開放通行班次均封閉，待明早檢視邊坡後，再判斷中午班次是否放行。

交通局考量乘車安全，請豐原客運865路公車配合調整發車，今日梨山端15：40及谷關端16：15發車班次，以及明日梨山端06：10及谷關端06：45班次均取消發車。後續將依據公路總局評估路況，再決定後續是否放行。

消防局提醒，請檢查瓦斯、水、電等管線及房屋有無損害。若瓦斯管線受損，請輕輕將門窗打開，並立即通報瓦斯公司，或打1999專線。

市府指出，正密切注意各地是否傳出傳情，台中市特搜大隊已完成整備，隨時可以出動參與支援救災任務。

(中時 )