鴻海集團董事長郭台銘近日表態，宣布參選國民黨2020總統大選黨內初選，為台灣政壇投下變數。對此，台北市議員徐巧芯用四點分析郭董參選的影響。

徐巧芯今在臉書發表時事評論，針對郭董參選，她認為，雖覺得相當驚訝，但想著想著也很好。隨便想想至少就有以下好處：第一、對蔡英文最不利的對手，肯定是郭台銘。小英這些日子以來，主打的就是「跟美國關係好」這張牌，但是面對台灣唯一一個見過川普的郭台銘，這張牌使不上力，等於最拿手的技能直接被破解。光是幾張跟川普麻吉麻吉的合照，更勝文青式喊話或直播千言萬語。

第二、可直接單挑民進黨辦「產業經濟辯論」讓民眾一起討論國家未來經濟方向。

或許有人會說，郭董的弱項在於勞工團體會有意見，但試想，對手是蔡英文或賴清德，他們又為勞工做了什麼？反而經濟選民來說，更想看到非法律系、真正懂產業懂科技的人來試試看。建議郭董直接找民進黨要選的兩位單挑辯論國家產業、產業升級議題，以「經濟100分」為主軸訴求爭取中間選民支持。

三、跟韓國瑜的好關係，是團結國民黨的關鍵。

韓粉是國民黨的重要資產，這一份熱情絕對是必須重視的助力。目前聽起來，韓國瑜市長對郭董參選保持正面看法，甚至曾說過「老鼠拖拖鞋，大的在後頭」，如今看來就是暗示郭台銘會參選，顯示雙方有默契。這份默契與互信，才是團結國民黨的關鍵。

四、回歸初選，朱王輸了也心服口服利於整合。

至於面對一開始就要循初選制度競爭的朱王兩人，郭台銘的宣布也不會對不起他們，因為回歸初選也是朱、王一直訴求的，如果在初選機制下仍然不敵郭，也有利用後續的整合與團結。

(中時電子報)