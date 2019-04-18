歷史重演！花蓮規模6.1強震，全台強烈有感。此起地震雖在花蓮，台北震度也達4級，造成高鐵、北捷一度停駛，甚至傳出長安東路一棟大樓傾斜的災情。這起搖晃劇烈的強震，令人勾起回憶，33年花蓮近海發生6.8強震時，台北的裕台企業大樓也嚴重傾斜，後被列為危樓再重建。

根據氣象局資料，1986年11月15日清晨05:20發生芮氏規模6.8地震，此起地震是發生在花蓮東方約20公里海底，震源深度15公里。強震當日，許多花蓮人從睡夢中驚醒，地震共造成15人死亡、62人輕重傷，房屋全倒35戶、半倒32戶、至少有200餘戶以上的建築物受損。

不過，最令人感到意外的是，台北復興南路上的裕台企業大樓也因地震受損，一、二樓層下陷而傾斜玻璃窗門窗，受擠壓碎裂。據了解，此棟由某知名建商興建的現代化剪力牆結構系統大樓損壞相當嚴重，並被列為危樓，後來在現址改建。

(中時電子報)